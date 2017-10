Ecco il “Gesto colorato” per Amatrice e Accumoli

La tela dipinta coi pollici

Tanta gente che andava e veniva per mettere un segno colorato su di una tela. L’obiettivo sarà quello di realizzare un’opera collettiva, un “Gesto colorato” per Amatrice e Accumoli, per far sentire la vicinanza a chi ha perso tutto a causa del terremoto.

Galleria fotografica La tela dipinta coi pollici 4 di 19

Sarà un’opera che verrà realizzata da tutti i gaviratesi, grandi e piccoli, portata nelel frazioni, fuori dalle chiese e nelle scuole, in sagre e feste per riempire quella tela 2×3 che alla fine sarà una vera e propria opera d’arte fatta dalle impronte digitali.

«La programmazione verrà comunicata a breve – ha spiegato Gianni Lucchina, presidente del comitato organizzativo dell’evento – ma già oggi siamo soddisfatti del gran numero di persone che sono venute qui da noi ed hanno aderito».

Alla tela coi pollici si è abbinata anche un’altra iniziativa, sotto l’egida dell’artista Antonio Pederetti che ha realizzato un’opera estemporanea da replicare in serie limitata così da poterne vendere alcune repliche e aumentare la cifra già raccolta a favore del progetto di “Casa Futuro” per i giovani di Accumuli e Amatrice. Ad oggi la somma raccolta è intorno ai 22.500 euro.