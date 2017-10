Ecco la flotta lombarda di T.E.R.A 2017

foto varie di canottaggio

Ufficializzata la squadra FIC Lombarda pronta a varcare il confine italiano per gareggiare al Trophée Européen des Régions à l’Aviron (TERA) in programma a Macon (Francia) sabato 21 e domenica 22 ottobre. 64 gli atleti convocati nella rosa bianco verde dal Coordinatore Tecnico Regionale Andrea Benecchi con i Capi Settori Elia Luini (uomini) e Renato Gaeta (donne). Un team al gran completo, che permette di realizzare l’obiettivo regionale: schierare un equipaggio in ogni singola specialità e categoria. In gara doppio e quattro per la vogata di coppia, quattro senza e otto per la punta. Un minimo di 10 atleti per ogni categoria e settore, quasi tutti impegnati in due regate. Dieci gli allenatori sul campo di regata. Oltre ai collaboratori del settore femminile Ronny Ariberti e Deborah Battagin, e maschile Ivan Corti con Stefano Melzani, ci saranno Giovanni Calabrese, Luca Manzoli e l’inossidabile Giuseppe Moioli.

Questi gli equipaggi con le formazioni ufficiali:

EQUIPAGGI MASCHILI

RAGAZZI – DOPPIO: Samuele Fontana e Lorenzo Manigrasso (Tritium). QUATTRO DI COPPIA: Gabriele Colombo (Lario), Samuele Fontana, Lorenzo Manigrasso (Tritium), Simone Mantegazza (Idroscalo Club). QUATTRO SENZA: Paolo Rizzi, Willem Orlandini, Tommaso De Dionigi, Stefano Ballerio (Varese). OTTO: Paolo Rizzi, Willem Orlandini, Tommaso De Dionigi, Stefano Ballerio (Varese), Cristian Bertesago (Corgeno), Simone Fasoli (Moto Guzzi) Simone Mantegazza (Idroscalo Club), Michele Piffaretti (Moltrasio), timoniere Camillo Corti (Lario).

JUNIOR – DOPPIO: Andrea Barelli, Ivan Galimberti (Lario). QUATTRO DI COPPIA: Andrea Barelli, Ivan Galimberti (Lario), Filippo Graziano (Gavirate), Matteo Pedron (Arolo). QUATTRO SENZA: Jacopo Bertone (Gavirate), Roberto Gerosa, Matteo Panceri (Lario), Stefano Scolari (Corgeno). OTTO: Giovanni Mammarella, Jacopo Bertone, Ivan Bottelli, Giovanni Codato (Gavirate), Davide Comini (Moto Guzzi), Stefano Scolari (Corgeno), Roberto Gerosa, Matteo Panceri, timoniere Camillo Corti (Lario).

SENIOR – DOPPIO: Dimitri Morselli (Tritium), Alessandro Ramoni (Gavirate). QUATTRO DI COPPIA: Alessandro Ramoni (Gavirate), Dimitri Morselli (Tritium), Luca Tenca (Flora), Riccardo Mattana (Idroscalo). QUATTRO SENZA: Christian Biolcati, Matteo Sturaro (Gavirate), Jacopo Frigerio, Marco Lami (Lario). OTTO: Giovanni Codato, Giovanni Mammarella, Matteo Sturaro, Christian Biolcati (Gavirate), Luca Tenca (Flora), Riccardo Mattana (Idroscalo), Jacopo Frigerio, Marco Lami e il timoniere Camillo Corti (Lario).

EQUIPAGGI FEMMINILI

RAGAZZI – DOPPIO: Beatrice Giuliani (Milano), Federica Cortesi (Baldesio). QUATTRO DI COPPIA: Nicole Boschetti (D’Annunzio), Federica Cortesi (Baldesio), Priscilla Olivetti (Garda Salò), Greta Schwartz (Gavirate). QUATTRO SENZA: Sara Borghi (Arolo), Ilaria Compagnoni (Moto Guzzi), Beatrice Giuliani (Milano), Arianna Passini (Moltrasio). OTTO: Matilde Barison, Greta Schwartz (Gavirate), Sara Borghi (Arolo), Benedetta Bulgheroni e Josephine Debelle (Varese), Ilaria Compagnoni (Moto Guzzi), Carolina Vanini e Margherita Recchia (Tremezzina), timoniere Martina Barili (Monate).

JUNIOR – DOPPIO: Laura Pagnoncelli (Tritium), Greta Martinelli (Tremezzina). QUATTRO DI COPPIA: Laura Pagnoncelli (Tritium), Greta Martinelli (Tremezzina), Camilla Musetti (Monate), Silvia De Boni (Moto Guzzi). QUATTRO SENZA: Marta Barelli (Tremezzina), Giada Bino (Arolo), Laura Meriano e Vittoria Tonoli (Garda Salò). OTTO: Marta Barelli (Tremezzina), Giada Bino (Arolo), Laura Meriano, Vittoria Tonoli (Garda Salò), Chiara Ciullo (Lario), Silvia De Boni (Moto Guzzi), Arianna Passini (Moltrasio), Camilla Musetti, timoniere Martina Barili (Monate).

SENIOR – DOPPIO: Elisa Arcara (Lecco), Nicole Sala (Lario). QUATTRO DI COPPIA: Elisa Arcara (Lecco), Nicole Sala (Lario), Alice Rossi (Flora), Alessandra Montesano (Eridanea). QUATTRO SENZA: Benedetta Bellio, Elisa Mondelli (Moltrasio), Caterina Di FOnzo e Aisha Rocek (Lario). OTTO: Elisa Mondelli, Benedetta Bellio (Moltrasio), Alessandra Montesano (Eridanea), Alice Rossi (Flora), Arianna Noseda, Aisha Rocek, Chiara Ciullo, Caterina Di Fonzo (Lario) e il timoniere Martina Barili (Monate).