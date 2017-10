Ecco la nuova MV Agusta Dragster 800 RC

La MV Agusta Dragster 800 RC

L’emozione è in un colpo d’occhio. Nello sguardo che si posa sulle forme della Dragster 800 RC. Sintesi di stile e prestazioni, come ogni MV Agusta. Ma anche straordinario esempio di originalità e di irriverenza. Dragster 800 RC, infatti, è allo stesso tempo sfrontata e rigorosa, senza compromessi eppure perfetta in ogni particolare. Per questo è ancora più esaltante della versione da cui deriva.

La specifica colorazione RC, esaltata dalle grafiche racing, è stata ideata dal Reparto Corse MV Agusta ispirandosi alla F4 RC impegnata nel Campionato Mondiale Superbike. Non a caso, osservandola, la sensazione è che la Dragster 800 RC possa sfrecciare da un momento all’altro in pitlane. E poi sparire tra i cordoli, lasciando dietro di sé soltanto il rumore di scarico del motore tre cilindri in linea.

La Dragster 800 RC propone una combinazione esclusiva di ciclistica, meccanica e stile. Il design estremo e la scelta dello pneumatico posteriore da 200 mm di sezione non devono ingannare: l’atmosfera delle gare di accelerazione si respira in ogni momento ma l’efficacia dinamica e il piacere di guida della Dragster sono quelli tipici di una sportiva pura, come si evince anche dalla dotazione ciclistica di altissimo livello.

Dal punto di vista tecnico la nuova MV Agusta Dragster 800 RC ha recepito le tantissime novità della Dragster RR con omologazione Euro 4, al pari dell’intera piattaforma tre cilindri. Il motore, interamente progettato e sviluppato in MV Agusta, resta all’avanguardia per compattezza, peso contenuto, elasticità dell’erogazione e prestazioni, confermandosi riferimento assoluto nella categoria.