Ecco le tre startup finaliste del premio Cambiamenti

Sono state selezionate le tre startup varesine finaliste del Premio Cambiamenti, il grande concorso Nazionale ideato da Cna per scoprire, premiare e sostenere le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni (dopo il 1° gennaio 2014) che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

Cambiamenti 2017 ha l’obiettivo di riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e visibilità a quelle imprese che con la loro attività rappresentano ogni giorno il meglio dell’Italia e rendono il Paese competitivo: il concorso, a cui hanno partecipato oltre 700 imprese su tutto il territorio nazionale, ha visto una prima selezione che ha ridotto a 505 il numero delle imprese partecipanti.

Una seconda selezione ridurrà i candidati a 30 e, tra questi, verranno individuate le tre imprese vincitrici. Per il primo classificato, in palio ci sono ventimila euro, ma soprattutto un viaggio a Dublino per incontrare i maggiori esperti di Facebook e di Google. Tra gli altri premi, anche servizi per l’azienda e opportunità di confronto con “venture capitalist” e fondi di investimento grazie all’apporto del partner Italia Startup.

Le tre finaliste varesine che aspirano alla “finale a trenta” – tante sono le imprese selezionate che arriveranno a Roma – sono: Botel Diffuso dei Laghi, ArchioLab, Solver Digital.

CHI SONO

Botel diffuso dei Laghi srl, Varese (www.boteldiffusodeilaghi.eu) offre la possibilità di una vacanza a impatto zero su unità (galleggianti e non) totalmente indipendenti, con sistema di depurazione a ciclo chiuso e nessuna emissione in atmosfera. Un software gestirà tutti i sistemi di auto-produzione e sarà possibile, attraverso una app, implementare lo stesso per soddisfare ogni tipo di richiesta formulata dall’utilizzatore dell’unità stessa (informazioni turistiche, sanitarie, sportive, eno-gastronomiche) prediligendo sempre il chilometro zero e le offerte del territorio, il sistema potrà, per esempio, far recapitare, presso l’unità prenotante, il cibo prescelto prodotto da ristoratori/agriturismo locali (ristorante diffuso).

ArchIoLab di Alfiero Marangon, Arsago Seprio (www.archiolab.it) è una startup che opera per la conservazione e la valorizzazione dei Beni Culturali. Quando si parla di “Beni Culturali”, si pensa istintivamente ai beni architettonici, archeologici, artistici e monumentali, meno ai beni librari, documentali e archivistici ArchIoLab mette a disposizione competenze, tecnologie. Tre sono i punti su cui si fonda: una piattaforma Internet che mette a disposizione un DataBase e spazi Hosting attraverso i quali gli utenti possono archiviare, catalogare e pubblicare i propri documenti; Un Laboratorio con le tecnologie per la digitalizzazione e la conservazione dei documenti d’archivio; il Network, composto da ricercatori, appassionati e collezionisti oltre che da tutto il popolo del Web per la ricerca e la valorizzazione delle collezioni.

Solver Digital Srls, Varese (www.intoway.net) è una startup factory fondata nel 2015 da Andrea, Matteo e Marco. L’età media aziendale è di 24 anni. L’azienda è autofinanziata grazie alla vendita sul mercato di prodotti di successo. Intoway è il progetto principale e brand di riferimento dell’azienda: un software installato su display interattivi nei punti vendita commerciali che fornisce informazioni ai visitatori e che, allo stesso tempo, registra le interazioni, ed elaborasse dati utili in tempo reale per il management. Intoway è un sistema interattivo avanzato per la raccolta dati, già usato oggi da più di 160.000 persone in tutta Italia.