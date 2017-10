Economia e povertà, da stasera un ciclo di incontri a Stoà

Pensato come luogo di incontro, di educazione e di crescita personale e collettiva, il Centro Giovanile Stoà a partire dal prossimo 18 ottobre, propone un percorso di approfondimento con l’ambizione di mettere in relazione ambiti che sembrano non avere punti di dialogo.

Per farlo la rassegna si articolerà in diversi appuntamenti tra ottobre e febbraio. Mercoledì 18 ottobre, ore 21 presso la sede del Centro Giovanile Stoà in via Gaeta 10, si terrà il primo appuntamento. Ospite sarà il Dott. Davide Maggi, docente di Economia presso l’Università del Piemonte Orientale e l’incontro ha per titolo “Economia e povertà : di cosa parliamo?” .

L’obbiettivo della prima serata è quello di fare chiarezza sugli scenari evocati quando parliamo di Economia e di Povertà. Andare alla radice di

entrambi per tentare di comprenderne le distorsioni e le possibilità. Venerdì 27 ottobre, ore 21 Francesco Nicastro coordinatore dei servizi di Carità a Busto Arsizio presenterà la realtà cittadina in un incontro dal titolo “I luoghi della carità: cosa accade in città?”.

Seguirà poi, venerdì 1 dicembre un dialogo con l’On. Maria Chiara Gadda e l’On. Maurizio Lupi, dal titolo “Politica e servizio: Ossimoro o realtà?” alle ore 21, presso il Cinema teatro Fratello Sole di Busto Arsizio.

La prima parte della rassegna si concluderà giovedì 1 febbraio, alle ore 21 con l’incontro “Quale Carità?” a cura di Don Paolo Gessaga.