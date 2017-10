Educazione allo sport: in barca sul Lago Maggiore

Foto varie

Sono stati avviati con l’inizio del mese di ottobre le attività sportive integrative a quelle curricolari che l’Educandato Maria SS Bambina offre ai propri alunni.

Mentre si aspetta la primavera per una prova in barca a vela sulle acque del Lago Maggiore, lo scorso sabato, in collaborazione con la Canottieri di Luino, le classi prime della Secondaria di primo grado hanno sperimentato l’uscita in barca con gli istruttori dell’associazione luinese e hanno iniziato a misurarsi con i remoergometri, simulatori della vogata sui quali nelle prossime settimane continueranno ad allenarsi per poi partecipare alla competizione nazionale indoor.

Il laboratorio sportivo, opzionale, ma scelto da un gran numero di alunni, consiste in 2 ore di attività motoria alla settimana, divisi per fasce di età, e si tiene all’interno degli spazi dell’Istituto.

Grazie alla ricchezza naturale offerta dal parco che circonda l’Educandato gli alunni vengono innanzitutto stimolati ed educati al movimento come principio indispensabile per la crescita.

Il parco, infatti, ospita una pista di atletica, un campo in erba e uno in erba sintetica e un percorso per la corsa dove i ragazzi si metteranno alla prova e si prepareranno alle diverse competizioni durante l’anno scolastico: il calendario, che si concluderà con le Mini-Olimpiadi nel mese di maggio, prevede già nelle prossime settimane le selezioni per le gare provinciali di corsa campestre.

Le attività del laboratorio sono iniziate con l’apprendimento dei fondamentali di alcuni giochi di squadra: il rugby per le classi prime e palla-tabellone per le seconde e terze.

Al centro del messaggio educativo che passa attraverso lo sport, il tema che l’Educandato ha per quest’anno scolastico “Believe you can!”, un incoraggiamento a tutti i ragazzi affinché imparino a riconoscere le proprie capacità, acquistino fiducia in se stessi e credano nella forza del gruppo e della squadra.

Non ultimo, la Scuola ripone grande attenzione nel tempo e negli spazi del gioco in altro modo: parco, attrezzature e impianti sportivi sono a disposizione dei ragazzi anche durante la ricreazione che segue la pausa pranzo, quando gli alunni, sorvegliati e aiutati dal personale, possono giocare all’aria aperta, immersi nel verde, e possono muoversi in libertà spaziando tra gli alberi per ritemprarsi prima di tornare nelle classi per le ore pomeridiane.

