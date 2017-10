Educazione ambientale e fotografia, le proposte alla Palude Brabbia

Palude Brabbia, foto Franco Aresi

L’Oasi Lupi Palude Brabbia organizza, per le ultime settimane di ottobre, diversi incontri ed eventi che potrebbero attirare l’attenzione dei molti interessati all’ambiente e alla natura.

Con “Bussole e impronte” (in programma domenica 22 ottobre alle 14.30) l’associazione cerca attraverso il gioco di educare i più piccoli all’orientamento all’interno dell’area umida della palude: un percorso molto utile affinché possano sviluppare un senso di responsabilità verso un ambiente a volte ostile i cui rischi non devono essere sottovalutati.

Per tutti coloro che invece hanno una propensione e una visione più artistica della natura, viene proposto il corso di fotografia naturalistica: si tratta di 5 lezioni tematiche (iniziate lo scorso 30 settembre) tenute di sabato dalle 15.00 alle 17.30, più due uscite sul campo per poter mettere in pratica tutti gli insegnamenti del corso.

Queste ultime avranno due obiettivi e due tematiche diverse: il 28 ottobre sarà la giornata dedicata al paesaggio, mentre l’11 novembre si andrà un po’ più sul professionale con il Digiscoping e nuove tecniche fotografiche.