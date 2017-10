Eletto il nuovo Sindaco dei Ragazzi

Foto varie

Nella mattinata di oggi, venerdì 6 ottobre 2017 si è svolta l’elezione del Sindaco dei ragazzi, caricata riservata alla classe quinta della Scuola Primaria di Maccagno e giunto al secondo anno di vita. Una mattinata intensa, che ha coinvolto tutti gli alunni (esclusi solo i remigini della prima elementare), con i genitori impegnati a presidiare il seggio e le operazioni di scrutinio. Ovviamente, sotto l’occhio vigile e indispensabili di tutte le insegnanti.

Un impegno di tutto rispetto, che alla fine ha premiato Agnese Coppi, che vediamo nella foto accanto al Sindaco Fabio Passera. A dare ulteriore prestigio all’incontro, la presenza del Segretario Comunale Antonio Dipasquale, che non ha potuto che constatare l’estrema serietà con la quale si sono svolte le procedure di voto.

Agnese succede ad Andrea Fiorot che fu il primo Sindaco in assoluto, e si avvarrà di tutti i suoi compagni di classe coinvolti nel ruolo di Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.). Sono Manuel Belli, Khadija Hadik, Lisa Milanese, Letizia Mombelli, Luis Santos, Asia Saredi, Francesca Zanelli e Alice Zara.

Accompagnati dalle loro maestre Gloria Vaghi e Ines Antoninetti (che è anche Consigliere delegato per i Servizi scolastici) avranno ora il compito, per un intero anno scolastico, di dare suggerimenti, proposte e critiche necessarie per migliorare la qualità della vota del paese che li accoglie.

“Una bellissima giornata di educazione civica”, secondo il sindaco Fabio Passera. “L’ho spiegato molto bene stamane agli alunni: il C.C.R. non è un gioco, ma noi “grandi” da questa esperienza ci aspettiamo tantissimo. Abbiamo bisogno dei bambini e del loro modo di leggere la nostra realtà con occhi diversi. Vorrei davvero che questo mio mandato fosse caratterizzato proprio da questa sensibilità verso i più piccoli. Ora più che mai, la “città dei bambini” è a portata di mano”.