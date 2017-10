Emergency vi invita a cena

Foto varie

Sabato 21 ottobre, in occasione della giornata nazionale per il tesseramento 2018, il gruppo Emergency di Varese invita tutti a partecipare alla cena solidale in programma all’agriturismo Nuova fattoria in via Molino Freddo1, ad Arcisate.

Sarà l’occasione per sottoscrivere la nuova tessera per il 2018, anche per fare il punto sulle attività dell’associazione a Varese, e per discutere nuova idee da mettere in campo.

Il costo della cena è di 22 euro a personadi cui 6 saranno devoluti all’associazione.

Nel menu antipasti all’italiana, trofie alla Norma con melanzane, pomodorini e ricotta, stinco di maiale al forno, formaggi per che sceglie un menù vegetarianio, patate al forno, vino, acqua, dolce e caffè.

Per le prenotazioni telefonare al numero 334 7780766 o allo 0332 850112.