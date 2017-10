In piazza con L’Enpa per aiutare gli animali senza casa

Cani varie

Domenica 8 ottobre, in occasione della Giornata degli animali promossa a livello nazionale, anche la sezione Enpa di Porto Ceresio sarà in piazza con un banchetto per la raccolta di fondi per gli animali abbandonati.

Dalle 10.30 alle 17, i volontari dell’associazione saranno presenti sul lungolago con un banchetto dove si potranno trovare tanti gadget simpatici, materiale illustrativo e palloncini per i bimbi.

Ci saranno i preziosi bijoux realizzati da una gioielleria appositamente per Enpa con il simbolo dell’associazione, ma anche il nuovo calendario 2018 e una serie di libri a tema, tra cui una bella Antologia del cane.

Enpa aspetta tutti gli amici degli animali in piazza Bossi, a Porto Ceresio.