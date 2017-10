Enti Locali, Cattaneo: “Sono un valore per il futuro”

via Morosini

«Spero che ora sia il tempo della riscossa dei corpi intermedi sociali e istituzionali. Una società densa è un valore aggiunto per i cittadini». Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, in occasione del Convegno organizzato per il ventennale di Upel, l’Unione Provinciale degli Enti Locali.

«Gli enti locali e regionali hanno contribuito in maniera straordinaria al tentativo di risanamento dei conti pubblici, con tagli ai cosiddetti costi della politica decisivi rispetto a quanto fatto dallo Stato centrale – ha spiegato Cattaneo -. I Comuni, le Province e le Regioni hanno subito in questi anni un attacco fortissimo dettato dal tentativo di ricentralizzazione, sacrificando il principio di autonomia. Il 22 ottobre avremo una occasione straordinaria per ridare più autonomia al nostro territorio e ai nostri Comuni».