Era un’infermiera del Del Ponte la giovane investita in via Magenta

Daria Guazzotti, incidente stradale Varese via MAgenta

Un’altra tragedia sulle strade varesine. E’ morta nella notte la ragazza di 25 anni investita ieri sera poco dopo le 22.30 in via Magenta a Varese.

La ragazza, Daria Guazzotti, di Valenza Po in provincia di Alessandria, già in arresto cardiaco e con un importante trauma cranico, è stata soccorsa dai sanitari arrivati sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e con l’automedica, ed è giunta in condizioni gravissime al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo.

I medici hanno tentato di salvarla, ma la giovane si è spenta attorno alle 2.30 di notte. La giovane era appena arrivata da pochi mesi nel Varesotto, assunta all’Ospedale del Ponte come infermiera, in pediatria. Si era trasferita a Varese e abitava in centro, nella zona del centro commerciale Le Corti.

Ieri sera (mercoledì 11 ottobre) stava tornando a casa a piedi, dopo aver fatto il turno pomeridiano, dalle 14 alle 22, e stava attraversando via Magenta quando un’auto l’ha travolta.

«Era arrivata solo da qualche mese ma si era già fatta molto apprezzare per la sua disponibilità e precisione. Si dedicava con passione al suo lavoro», ricorda Alessandro Salvatoni, primario di Pediatria, reparto dove lavorava la 25enne Daria.

Sotto shock i colleghi che hanno appreso la notizia questa mattina: «Una tragedia, povera ragazza – dice una collega – L’abbiamo saputo quasi subito e questa mattina abbiamo dovuto dare la notizia ai colleghi della pediatria che iniziavano il turno alle 6. Tutti sono scoppiati in lacrime: Daria era con noi da poco, ma tutti le erano già affezionati».

«Era una ragazza dolcissima e solare – commenta Emanuela Crivellaro, presidentessa dell’associazione Ponte Del Sorriso Onlus – Sempre disponibile con le famiglie, che nei corridoi spesso fermano le infermiere per avere informazioni, e con i bambini ricoverati. Questo era il lavoro giusto per lei. Siamo davvero tristi: è una grave perdita per noi».