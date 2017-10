Foto varie

Domenica 8 ottobre il CAI Luino propone una interessante escursione nel parco naturale Alta Val Antrona per ammirare un paesaggio fantastico con lariceti e pascoli dai colori autunnali, laghetti di montagna, alpeggi e fauna selvatica.

La meta dell’escursione sono il rifugio Andolla 2061m – dislivello 570m – tempo 2.15 e per chi vuole continuare il passo Andolla 2417m 926m – tempo 3.45. Inizio dell’escursione e’ alla diga lago Alpe Cavalli m. 1490, con ampio parcheggio per le auto. E’ un percorso che fino al Rifugio Andolla sale dolcemente attraverso cascate d’acqua e alte pareti rocciose.

Si attraversa il torrente Loranco, l’alpe Ronchelli e si continua fino al il rifugio.

Per chi continua fino al passo Andolla si possono ammirare le montagne svizzere come la zwischbergental, le cime del Veglia e della Val Divedro ecc. il ritorno per il sentiero dell’andata.

Programma

Ore 6.50 Ritrovo ore 6.50 porto nuovo Porto lido Luino

Ore 7.00 partenza con mezzi propri per Laveno

Ore 7.30 Traghetto per Intra da Laveno

Itinerario stradale: Gravellona Toce- ss del Sempione uscita Villadossola, seguire per Valle

Antrona, ad Antronapiana si svolta per Cheggio fino alla diga Edison

Pranzo al sacco o un primo in rifugio

Abbigliamento e calzature adeguate

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it