Esperto in meccatronica: un percorso post diploma

isis ponti gallarate laboratorio tecnico

Ultimi giorni per iscriversi al corso ITS post diploma dedicato alla meccatronica. L’alta richiesta da parte del tessuto aziendale del territorio ha indotto l’ITS Lombardia ad avviare il percorso biennale di 1800 ore su quattro semestri al termine dei quali si otterrà il titolo di “Tecnico superiore meccatronico per l’industria 4.0”.

La figura in uscita è profondamente innovativo che nasce dalla fusione di tre figure professionali: il tecnico per l’automazione industriale, il tecnico informatico e il tecnico elettronico. Le conoscenze maturate andranno a colmare un vuoto nella filiera produttiva 4.0.

Requisiti d’accesso: diploma di scuola secondaria superiore oppure diploma di IV anno IeFP integrato da un percorso IFTS.

Per informazioni e iscrizioni: www.itslombardomobilita.it