Esposito: “Sconti per le nuove attività”

Il consigliere comunale di Forza Italia, Mimmo Esposito, afferma: “Scommettere sul buon cibo di grande tradizione per riportare vita nel cuore di Varese. Questo il mio invito alla giunta comunale chiamata a favorire anche con sconti fiscali nuove attività imprenditoriali nel settore del commercio alimentare. Penso a nuove pasticcerie, rosticcerie, street-food anche nel caso, per aumentare l’offerta di prodotti, anche tipici, magari delizie di altre regioni, napoletane, siciliane, romane, prelibatezze che i varesini non conoscono spesso neppure. Abbiamo grossi spazi di espansione per queste attività affiancando le a quelle di qualità che già esistono. Occorre un piano concreto per incentivarle. Me ne farò promotore all’interno della commissione Commercio di cui faccio parte come consigliere di opposizione”.