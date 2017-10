Etilometro mancante e altre violazioni, multe per seimila euro

Dieci multe per un totale di oltre seimila euro di sanzioni. È il bilancio dei controlli della squadra di Polizia Amministrativa della Polizia di Stato, che con il supporto Volanti dei Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate ha effettuato in questi ultimi due centri delle attività di controllo nei confronti di quattro esercizi pubblici.

A Gallarate sono stati controllati due bar, uno sanzionato per le pessime condizioni igieniche, un altro perché privo di etilometri destinati ai clienti.

A Busto Arsizio è stata controllata una Sala VLT, sanzionata per violazioni alle prescrizioni del Questore (consentiva l’uso del bar interno, destinato ai soli giocatori, ad avventori esterni) e per violazioni alle norme sul fumo.

Sempre a Busto Arsizio è stata controllata una Discoteca sanzionata per l’utilizzo di un’area esterna non autorizzata e non destinata al pubblico.

All’esito dei controlli amministrativi sono state elevate contravvenzioni per un totale di 6.160 € di sanzioni.