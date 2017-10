Eventi in jazz, la musica abbatte i confini tra Busto, Gallarate e Castellanza

busto arsizio varie

Eventi in jazz ritorna a Busto Arsizio, Gallarate e Castellanza, e per l’edizione 2017. La nuova programmazione autunnale triplica le proposte di intrattenimento: oltre alla collaudata collaborazione con il comune di Castellanza e LIUC-Università Cattaneo, alla squadra degli organizzatori si aggiunge la città di Gallarate.

«In un periodo in cui le poche risorse che abbiamo a disposizione vengono ulteriormente ridotte, fare gioco di squadra e collaborare con i comuni limitrofi è un importante risorsa per il nostro territorio e ci permette di guadagnare in competitività anche nei confronti delle grandi città», queste le parole di un’entusiasta Paola Magugliani che, in veste di assessore all’educazione, si è esibita in un efficace presentazione dell’evento che tra qualche giorno animerà le tre città del basso Varesotto: «Il cartellone degli eventi è un’importante vetrina per il nostro territorio, e gli artisti che presentiamo sono tutti di un certo spessore e livello, è importante anche sottolineare come tutti gli appuntamenti siano a ingresso libero, segno del nostro impegno per rendere le nostre città aperte e vivibili a tutti».

A rappresentare Gallarate era invece presente Isabella Peroni che ,ricordando la tradizione artistica della città «risalente al teatro delle arti», precisa quanto tutto l’evento sia il frutto «di un gioco di squadra, che ci ha permesso di organizzare un evento unico e di grande livello artistico, collaborare è il segreto per restare competitiva in un territorio dominato dalla presenza della città di Milano, Eventi in jazz ci ha permesso anche in questo senso di recuperare un certo interesse da parte di alcuni importanti sponsor che ci hanno sostenuto durante la programmazione».

L’assessore ha sottolineato inoltre l’importanza data «al tentativo di coinvolgere i ragazzi a partecipare ai vari eventi, riservando alcuni posti proprio a loro, in un più ampio progetto che vuole essere una forma di educazione alla cultura musicale, artistica e non solo».

Il rapporto di collaborazione e amicizia che ha reso possibile la rassegna musicale è stato anche il principale protagonista dell’intervento di Gianni Bettoni, in rappresentanza di Castellanza: «I comuni possono collaborare in una prospettiva costruttiva, i confini non esistono più e una sinergia tra le diverse realtà confinanti può favorire una migliore e più responsabile gestione delle risorse».

Sempre Bettoni: “il nostro obiettivo è di avere un pubblico non solo di appassionati, abbiamo studiato in questo senso un percorso che dia visibilità all’evento e che punti sopratutto sui giovani, sfruttando la presenza dell’università LIUC che in questo senso è un forte e valido vettore di possibili nuovi spettatori”.

A seguito degli interventi istituzionali, a prendere la parola è stato Mario Caccia, direttore artistico dell’evento che ha indicato le tre diverse impostazioni musicali e artistiche che le città seguiranno: «Busto Arsizio seguirà un impostazione più tradizionale con artisti di grande rilievo nazionale ed internazionale , Gallarate sarà più improntata verso la contemporaneità, mentre Castellanza proporrà una versione sperimentalista dello stile Jazz, grazie alla fusione del classico con la disciplina nuova e in voga tra i giovani del beatbox».

«Il progetto di Eventi in jazz si inserisce inoltre in un più ampio progetto artistico volto a coinvolgere le scuole superiori del territorio affinché incoraggino i ragazzi a coltivare i loro talenti artistici».

La rassegna, per la sola città di Busto Arsizio, sarà accompagnata anche da alcuni aperitivi organizzati in tre bar della città, che faranno da palcoscenico per alcuni giovani artisti del panorama jazz locale.

A concludere la conferenza ci ha pensato il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli che ringrazia gli assessori delle tre città perchè “siete stati voi i veri organizzatori dell’evento», gli sponsor e si rallegra «per la sinergia creatasi tra le nostre tre città, che Eventi in jazz sia solo l’inizio di una più lunga e proficua collaborazione».