Evento pet therapy con l’associazione Carolina

Cute little girl hugging golden retriever with love eyes closed, smiling.

Sabato 14 ottobre il Museo del Tessile ospiterà un evento benefico organizzato dall’associazione Onlus Carolina (delegazione di Busto) che promuove la terapia basata sull’interazione con gli animali in ambito assistenziale e sociosanitario, la cosiddetta pet therapy.

L’intento dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per la donazione di un cane addestrato ad un bambino disabile che potrà così beneficiare di questa particolare terapia a domicilio.

Il programma della serata, a partire dalle 19.30, prevede una cena seguita dall’ intrattenimento musicale della “Cesare Viaz Band”, a seguire spettacoli di danza e magia. Durante la serata non mancheranno momenti dedicati alle iniziative dell’associazione come l’apertura del concorso di racconti per la seconda edizione del libro “Io vivo per te” incentrato sulla pet-therapy. Verrà lanciata anche un’iniziativa che si terrà nel mese di dicembre: la presentazione del cane d’assistenza alla persona disabile e del cane d’allerta diabetico.