Facciamo rete per aiutare le tante Debora

apparecchi laser operazione sala operatori

La storia di Deborah mi ha profondamente colpito e commosso. In Lei ritrovo tutta l’energia, la creatività e la passione che contraddistinguono le donne ferite dal cancro al seno: anche in questa occasione dimostrano una forza ed una determinazione incredibile e sono capaci di rinascere trasformando poi un momento critico in un punto di forza! Il vissuto di malattia acquista un valore particolare perché rappresenta un esperienza ( anche se dolorosa ) significativa!

La malattia non ha vinto contro Debora ( ha vinto LEI!) mentre l’ha sconfitta un altro avversario ben più “incivile”: la Società Civile e le Istituzioni incapaci di dare risposte ai bisogni dei cittadini!

La Rabbia, l’indignazione e lo sconforto di Debora sono sacrosanti ed altrettanto sacrosanto è il suo bisogno di solidarietà di fronte a questo disagio. Anche in questo caso le reti sinergiche fanno la differenza , per cui mi permetto di lanciare una sfida: uniamoci tutti ( ognuno per le proprie competenze) e facciamo squadra per combattere “l’indifferenza” e le risposte che non arrivano per leggerezza e sciatteria di una Società disattenta ed incapace! Aiutando Debora aiutiamo la dignità sociale! Io ci sono!