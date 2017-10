Fagioli: “Marzorati, uomo di valore e grande politico per la città”

comune municipio saronno

Il saluto di commiato per la scomparsa dell’ex consigliere Michele Marzorati

Il presidente del Consiglio Raffaele Fagioli, unitamente a tutta l’assise cittadina, ricorda con commozione la figura di Michele Marzorati, la cui scomparsa priva la nostra città di una delle figure più rappresentative del passato politico e amministrativo di Saronno.

Michele Marzorati era stato eletto per la prima volta in Consiglio comunale nel 1990 nelle fila della DC; qualche mese dopo era diventato consigliere incaricato all’edilizia privata. Nel 1992, sotto la giunta Tettamanzi, ri-eletto diventò assessore ai lavori pubblici, carica dalla quale si era poi dimesso all’inizio del 1994. Nuovamente eletto in consiglio comunale nel 2004 con forza Italia, nel 2010 è stato candidato sindaco di una coalizione di centro-destra, dimettendosi dalla carica di consigliere comunale nel 2013.

Personalmente ricordo con piacere il confronto in consiglio comunale, io tra i banchi dell’opposizione come consigliere Lega Nord e Michele capogruppo di Forza Italia. E con altrettanto piacere ricordo i mesi trascorsi assieme per la preparazione del programma amministrativo e la campagna elettorale del 2010.

Un uomo di valore, una persona ferma e determinata, degna di stima e rispetto da parte di tutti.

Il Consiglio comunale di Saronno