Fagnano celebra il 4 novembre

Bandiera italiana

Il Novecento è considerato come uno dei secoli più intensi, violenti e ricchi di avvenimenti di tutta la storia dell’uomo.

La sua prima metà, in particolare, ha visto lo svolgimento delle due terribili Guerre Mondiali.

Il Comune di Fagnano Olona, in occasione del 99° anniversario della fine della prima guerra mondiale, ha organizzato per il 4 Novembre le celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate”.

Alle ore 10.30 è previsto il ritrovo al monumento dei caduti per il ricordo delle vittime del fronte di tutte le guerre.

Il 4 Novembre è una data storia e celebra la fine vittoriosa per l’Italia della prima guerra mondiale: celebra la firma a Villa Giusti (Padova) dell’armistizio con l’Impero austro-ungarico ed è stata scelta come giornata dedicata alle forze armate.

In questa giornata si rende omaggio a tutti coloro che, anche molto giovani, hanno sacrificato la loro vita per la Patria e per il senso del dovere: valori che ancora restano immutati per i militari di oggi come per quelli di allora.