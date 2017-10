Fagnano e Bosto non sbagliano un colpo

Le immagini dei dilettanti

(Foto Facebook – U.S. Bosto)

Sono due le squadre ancora a punteggio pieno dopo quattro turni di campionato. Si tratta del Fagnano in Prima Categoria e del Bosto in Terza.

PRIMA CATEGORIA

Il Fagnano vince 3-0 a Cairate e rimane da solo in testa alla classifica. Frena l’Arsaghese, che non va oltre lo 0-0 in casa della Valceresio, e viene agganciata al secondo posto dalla Vanzaghellese, che passa 4-2 a Ispra, e dal Tradate, che espugna 2-1 il campo del Casbeno. Sfruttano il fattore campo il Cas, che batte 3-1 il Gorla Maggiore, il San Marco, che supera 2-1 la Folgore Legnano, e il Tre Valli, che rifila un 4-0 al Luino. Turno di riposo per l’Antoniana.

CLASSIFICA: Fagnano 12; Vanzaghellese, Arsaghese, Tradate 10; Gorla Maggiore 7; Cas 6; Ispra, Cairate 4; Tre Valli, Valceresio, San Marco, Luino 3; Folgore Legnano 2; Antoniana 1; Casbeno 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

I due Lonate si dividono la testa del girone. Il Pozzolo espugna 4-0 il campo del Canazza e raggiunge il Ceppino, frenato sull’1-1 interno dal Gorla Minore. Risalgono l’Arnate, che passa 4-2 in casa della Robur, e il Samarate, che ha la meglio 2-0 sul Rescalda. Successo anche per l’Aurora Cantalupo, 2-1 sul Kolbe, il Beata Giuliana, 3-1 sulla Crennese, e la Rescaldinese, 3-0 sulla Virtus Cantalupo. Colpo esterno della Gallaratese, che passa 1-0 a Borsano.

CLASSIFICA: Lonate Pozzolo, Lonate Ceppino 10; Arnate, Samarate 9; Aurora Cantalupo 8; Kolbe, Rescaldinese 7; Virtus Cantalupo 6; Gallaratese, Gorla Minore 5; Beata Giuliana, Crennese 4; Borsanese, Rescalda 2; Robur, Canazza 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

L’Insubria batte 3-2 il Laveno Mombello e rimane prima in solitaria. La Calcinatese passa 4-3 a Buguggiate e sorpassa la Cuassese, che non va oltre lo 0-0 contro la Ternatese. Il Caravate fa il colpo andando a vincere 2-1 in casa del CantelloRasa, l’Aurora Induno liquida 2-0 il San Luigi. Il San Michele stravince 4-1 in casa del Sumirago, termina 1-1 tra Lavena Tresiana e Viggiù, mentre il Ceresium ha la meglio 2-0 della Malnatese.

CLASSIFICA: Insubria 10; Calcinatese 9; Cuassese 8; Caravate, Aurora Induno, CantelloRasa 7; Ceresium Bisustum, Sumirago, Malnatese 6; San Michele, Ternatese 5; Laveno Mombello, Viggiù 4; Buguggiate, Lavena Tresiana 2; San Luigi 0.

TERZA CATEGORIA

Il Bosto abbatte con un 10-0 l’Aurora Premaggio e rimane l’unica squadra a punteggio pieno, sfruttando il ko del Varano, che cade in casa 1-0 contro gli Eagles. Salgono al secondo posto la Sommese, 1-0 sulla Jeraghese, e la Casmo, 6-3 all’Angerese. Un passo indietro il Fulcro Travedona che supera 4-0 il Cuvio. Bel successo del Coarezza, 4-1 sul France Sport. Pioggia di gol a Rancio, dove l’Olona passa 5-3, e largo successo anche per la Pro Cittiglio sul Mascia: 5-0. Vittoria di misura per la Casport sul Don Bosco, 2-1 il finale.