Falò, zucche e racconti della tradizione per Halloween

Halloween

“La notte delle Lumere” è in programma per martedì 31 ottobre, in occasione di Halloween. L’evento avrà inizio alle 20 e 30 al cimitero per un momento di preghiera con Don Cesare.

Alle 21 si terrà l’inizio del corteo dal piazzale del cimitero al Municipio, tra zucche illuminate, intagliate dallo scultore Giorgio Bernasconi e trilli di campanelli dei bambini. A seguire, la premiazione del concorso “Diamo un nome al dolce delle Lumere”. Dolce ideato e offerto da Ruggero Bardelli del panificio di Buguggiate, che sceglierà il nome tra i tanti proposti dai ragazzi delle Scuole di Buguggiate…per poi gustarlo insieme!

Sul sagrato della Chiesa di S. Giovanni “Il Cerchio Fatato”, opere dello scultore Loris Ribolzi, promosso dall’Associazione Culturale Obiettivo Cultura. Inoltre falò in piazza del Municipio con racconti della tradizione. Verranno offerti risotto alla zucca e bevande calde.