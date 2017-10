FareAmbiente, il movimento ecologista europeo si presenta

Foto varie

Nella sala consiliare del comune di Gavirate è stato presentato il primo laboratorio ambientale, denominato “dei due Laghi”, di FareAmbiente-movimento ecologista europeo, in provincia di Varese.

Presente il presidente nazionale, prof. Vincenzo Pepe, docente di diritto dell’ambiente.

Il Movimento Ecologista Europeo FareAmbiente, presente in tutte le regioni d’Italia, tende ad operare all’insegna dei principi dello sviluppo sostenibile e della positività, approcciandosi alle varie problematiche connesse all’ambiente in senso lato e sociale.

Foto varie

Infatti, come ribadito dagli avvocati Biagio Della Corte e Rosario Musolino e da Jean Bernard Villella durante la presentazione, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario del Laboratorio, “ambiente deriva dal termine latino “ambitus”, inteso come tutto ciò che ci circonda e, quindi, una concezione che va oltre quella del solo ecosistema, ma in una visione dinamica che veda necessariamente l’uomo al centro”.

Apprezzata anche la partecipazione e l’intervento dell’On. Giancarlo Giorgetti che ha ribadito l’importanza di una componente ambientalistica in tale ottica, sottolineando la necessità di difesa e tutela delle tradizioni del territorio.