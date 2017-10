Irrinunciabile nel nostro armadio, utilissimo nella stagione autunnale, il chiodo è un capo di abbigliamento sempre attuale e di tendenza.

Il chiodo tradizionale è quello in pelle nera, o perché no colorato, stile biker, da indossare con un classico jeans strappato e una maglietta.

Ovviamente non è l’unico accostamento che si può fare con il chiodo, che si può indossare anche con un abito lungo o midi, un maglioncino di lana; il chiodo renderà qualsiasi abbigliamento un po’ più rock e di tendenza.

Se siete in procinto di acquistare una nuova giaca, non dimenticate i colori di stagione: rosa, bordeaux, verde oliva e blu che sono in cima alla lista delle tendenze di quest’anno. Prima di sceglierne uno pensate bene agli outfit che avete nell’armadio e quali potrebbero essere i vostri abbinamenti, cosi da fare un acquisto intelligente e da poter utilizzare con maggiore frequenza.

La pelliccia, vera o ecologica, è un altro dei tanti must have di questa stagione. Potete dunque optare per un super chiodo con dettagli in pelliccia sul giro collo, oppure potete acquistare un gilet lungo in pelo da poter abbinare sopra la giacca in pelle. Basta poco per essere subito di tendenza!

Al Centro Lugano Sud potete trovare tutte le novità di tendenza, tra colori accesi e tocchi di faux fur!

Buon shopping!

Sabina