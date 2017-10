Federico Maggio racconta la Grande Guerra vista dal popolo

Foto varie

Venerdì 3 novembre alle ore 21 presso la sala conferenze del Comune di Albizzate sarà presentato “Un popolo al fronte” di Federico Maggio, autore albizzatese che, con Albatros, pubblica il suo primo libro.

“Un popolo al fronte” è un’opera che va ad indagare il popolo italiano durante la Prima guerra mondiale e lo fa in maniera trasversale, ovvero prendendo in considerazione i diari e le lettere scritte al fronte da diversi rappresentanti della società italiana, dal politico famoso al semianalfabeta contadino bresciano, passando per professori, studenti, poeti e mugnai.

Tutti autori per lo più sconosciuti ma che, attraverso le loro parole, aiutano a rivivere la tragicità di quegli anni e resttuiscono un’immagine della guerra vissuta a pochi metri dal nemico.

Un popolo al fronte, attraverso le sue testimonianze, indaga gli italiani e va ad analizzarne in particolare due aspetti che emergono dai diari e dalle lettere, il patriottismo e l’umanità. Questo libro non parla solamente di soldati, ma di uomini che in guerra scoprirono se stessi, e che decisero di affidare alle pagine bianche di un diario o al retro di una cartolina le fragilità, i dubbi, le paure, ma anche i momenti di gaudio e di esaltazione che, per fortuna, dopo cent’anni possiamo ancora leggere e trarne degli insegnamenti.

La serata, patrocinata dal Comune di Albizzate e dalla Pro Loco di Albizzate, vedrà dialogare l’autore con la Professoressa Antonella Novello e le parole saranno intervallate da alcuni canti di guerra eseguiti dal vivo.

Federico Maggio è nato a Varese nel 1992 e vive ad Albizzate. Dopo il diploma scientifico si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filoso a presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ottiene la laurea triennale in Lettere Moderne e, successivamente, la laurea magistrale in Filologia Moderna. Docente presso il Collegio De Filippi di Varese, impegnato in diverse realtà a livello locale, ha pubblicato Albizzate politica e amministrativa (Mimesis, 2016) e Frate Leone (Prismi, 2016).