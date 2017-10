Fedez a Ferno per le riprese del suo ultimo video. Una vera e propria sorpresa per gli abitanti del piccolo paesino che ieri, mercoledì 4 ottobre, si sono trovati in piazza il cantante.

Fedez infatti, seguito nel lavoro di riprese dalla casa di produzione B Movie, ha richiamato l’attenzione dei cittadini e non solo, appena la notizia si è sparsa per il paese. Il rapper è rimasto in paese qualche ora e una volta concluso il videoclip si è fermato con i fan e i cittadini.