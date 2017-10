Ferrero-Waller predicano nel vuoto. Disastro Wells

Openjobmetis - Reyer Venezia 62-80

AVRAMOVIC 5,5 – Di certo non si tira indietro: entra, si sbatte, strappa un paio di palloni dalle mani ospiti, chiude con un bel canestro in dribbling. Poi c’è l’altra faccia della medaglia: movimenti a vuoto e mano tremula, troppo tremula (1/7).

PELLE 5,5 – Fa meglio di Cain ma purtroppo questo non lo assolve del tutto. Un paio di balzi dei suoi, il tentativo di fare da ombrello sottocanestro quando, però, gli altri scelgono altre vie – leggi le triple – per colpire. Non molto intraprendente in attacco e qui potrebbe fare meglio.

OKOYE 5 – Il leader offensivo del precampionato sbatte il muso su una difesa da altissima Serie A che non gli consente mai conclusioni facili. E così le percentuali sono subito basse, nonostante un paio di bei canestri a partita ormai andata. Fa legna sotto canestro, 7 rimbalzi.

TAMBONE 6 – L’esordio in Serie A gli dice male a livello di squadra ma non è da disprezzare sul piano individuale. Il play romano dirige con buon piglio e si trova presto in campo a causa della controprestazione di Wells. Va a finire che il Tambo gioca 15′ con un paio di canestri che fanno ben sperare. Diamo un 6 di stima anche a Natali che però ha pochissimo tempo a disposizione.

CAIN 4,5 – Il fratello moscio di quello omnipresente delle amichevoli. Certo, Watt è un bel rebus (tira da fuori, la passa bene, sa smarcarsi) ma dal pivot titolare ci si aspettava di più rispetto al fatturato minimissimo spremuto questa sera (2 punti, 7 rimbalzi). Stritolato.

FERRERO 6,5 (IL MIGLIORE) – Si divide con Waller la palma del migliore perché sta in campo da capitano vero. Sportellate con Peric a cui rende chili e centimetri, ben cinque palle rubate, 14 punti a segno. Con un neo: 0/3 dall’arco, sbagliando anche tiri apertissimi. Ma non lo si può criticare.

WELLS 4 (IL PEGGIORE) – Ok, diamogli tempo. Però il playmaker titolare e leader “morale” designato non può mettere piede in questa maniera nel campionato italiano. Zero punti, sei tiri tutti sbagliati, zero falli subiti (e pure zero fatti, il che non è sempre una cosa positiva), tre palle perse, -2 di valutazione. Dai no, è uno scherzo?

WALLER 6,5 – Con Ferrero è l’unico a infiammare il pubblico per più di un’azione. Ha il coraggio di sfidare Johnson, ne paga anche le conseguenze quando Nique si scatena, però trova faccia tosta e mano morbida anche quando gli altri si arrendono. Buona la prima.

HOLLIS 5,5 – Un quarto da protagonista, e poi tanto buio con Caja che – un po’ a sorpresa – lo tiene a lungo fuori dalla lotta preferendogli Ferrero per la difesa. Personalmente li avremmo provati insieme, a questo punto. Detto ciò, Damian non è stato tra i peggiori.