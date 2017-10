Ferrovienord vuole abbattere i ponticelli della ex Saronno-Seregno

Ferrovienord: giù i ponticelli a sud del Municipio

Ferrovienord vuole abbattere i due ponticelli del quartiere a sud del Municipio. E lo vuole fare con tempi strettissimi, si parla del mese di ottobre. La notizia è trapelata nelle ultime ore dopo la presentazione di un progetto all’ufficio protocollo di piazza Repubblica.

I ponticelli in via Filippo Reina e in via Don Monza sono uno dei resti più evidenti in città del vecchio sedime della Saronno-Seregno. Creano una frattura nel quartiere, sono un problema per il passaggio dei camion (ad esempio quelli dei traslochi) e anche per i mezzi di soccorsi, ma sono indissolubilmente legati all’immagine e alla memoria del rione.

Più di un anno fa il loro abbattimento era stato ipotizzato dall’Amministrazione comunale nel progetto per la realizzazione della greenway che dovrebbe sostituire la vecchia Saronno-Seregno in disuso con una sorta di tangenzialina esterna con tanto di parcheggi. Un progetto ben diverso da quel percorso ciclopedonale sognato dall’Amministrazione dell’ex primo cittadino Luciano Porro che aveva persino realizzato iniziative per sensibilizzare i cittadini e coinvolto di comuni limitrofi.

Dopo mesi in cui la proposta è caduta nel dimenticatoio, arriva l’intervento di Ferrovienord, ancora proprietaria del sedime ferroviario, che ovviamente imporrà all’Amministrazione di dare un’accelerata al progetto di greenway o comunque alla sua definizione.