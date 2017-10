Festa per i “fan” di Malpensa: Aeroporti Lombardi compie 10 anni

foto generiche su Malpensa

Aeroporti Lombardi festeggia dieci anni di attività: il 4 ottobre del 2007 andò online il forum di appassionati e studiosi degli aeroporti di Milano, destinato a diventare nel giro di pochi anni anche un sito e un’associazione, capace di promuovere anche iniziative importanti.

«Sono stati dieci anni ricchi di aspettative realizzate buoni risultati e apprezzamenti e notorietà presso addetti ai lavori e media» spiega Roger Zanesco, che è stato tra i primi animatori del gruppo. «Ci auguriamo e adoperiamo per ripeterci con le medesime modalità tra altri 10 anni».

La nascita del forum di appassionati dell’aria coincideva con un momento delicato per Malpensa, l’aeroporto che sta nel cuore degli appassionati che animano sito e forum. C’era stato il cosiddetto “dehubbing” di Alitalia, il disimpegno della compagnia tricolore dallo scalo varesino. «Nel 2007 i social erano ai primordi, senza l’incisività e peso mediatici attuali, ma forum e blog dediti all’aviazione civile erano già molto attivi e seguiti. Settembre 2007, imperversavano discussioni su Alitalia a Malpensa. Eravamo alla vigilia dello scioglimento del difficile rapporto tra queste due realtà del mondo aeronautico. Tante e feroci discussioni, scontri tra appassionati ed addetti del settore, regola era che chi si permetteva di difendere anche la sola esistenza di Malpensa, era valutato come un deplorevole incompetente. L’imperativo categorico era l’orante e devota prostrazione alla dea Alitalia descritta in sofferenza causa allontanamento dal suo sito considerato naturale, Fiumicino; al massimo era concesso occuparsi della dependance AZ: Linate. In questo clima – ricorda ancora Zanesco – qualcuno decise di crearsi un blog-forum come minimo spazio franco dove poter discutere degli aeroporti Lombardi senza essere considerato un reietto. Il 4 Ottobre 2007 nasceva Aeroporti Lombardi. Dopo una settimana eravamo in 4 (quattro) iscritti al forum. A fine dicembre una sessantina. Oggi siamo in 1370 con circa 9200 argomenti trattati».

Il forum poi nel 2011 si trasformò in un sito (aeroportilombardi.it) «con sezioni su aspetti, informazioni e tematiche riguardanti Malpensa, Linate, Orio al Serio, e minimamente, Montichiari, presente grande mole di contenuti, migliaia di articoli foto». Sempre nel 2011 nasce la Associazione Aeroporti Lombardi, attiva non solo mediaticamente, ma anche con visite organizzate negli aeroporti, grazie alla disponibilità di Sea (gestore di Malpensa e Linate), Sacbo (Orio al Serio) ed Enav.

Fan di Malpensa, dicono, ma non in modo cieco. «Il nucleo fondatore da subito ha voluto dare una impronta ben precisa al sodalizio. Non tifosi, non assertori di verità assolute ma osservatori attenti. Certo un minimo di passione ed una forte volontà di indagare e capire restano come fondamento, che oltretutto ci ha permesso di dare spesso anticipazioni di news. Ci sforziamo di operare con correttezza ed amicizia verso tutti senza sudditanza o accondiscendenza. Di tutti amici, e come tali, disposti a dire, quando necessario, anche cose franche e spigolose. Con tutti: media, compagnie, enti come ENAV e SEA in primis, rapporto franco e schietto. Nessuna donazione o sponsorizzazione dal settore solo modeste entrate dai banner pubblicitari. Merito? Certo del nucleo fondatore e dei responsabili attuali la conduzione, ma soprattutto degli utenti più attivi il cui contributo è essenziale e prezioso, sono loro la vera forza di Aeroporti Lombardi».

«Tutto questo, non tanto per essere gratificati da, speriamo, sincere considerazioni e valutazioni, ma come incentivo per tutti noi affinché la nostra comunità continui nella attività fin qui svolta non solo con le stesse modalità ma anche migliorandoci».