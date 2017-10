Brucia il Campo dei Fiori, un giorno di lavoro per uomini e mezzi aerei

Foto varie

Foto: Marco Negri

Incendio al Campo dei Fiori visto dal Sacro Monte

L’allarme è scattato alle 11 del mattino e per tutto il giorno la colonna di fumo sul Sacro Monte ha calamitato l’attenzione della città di Varese e dei dintorni.

L’incendio scoppiato nella tarda mattinata di mercoledì 25 ottobre ha visto impegnati per l’intera giornata – e ancora adesso – i vigili del fuoco, le squadre della Protezione Civile dei paesi circostanti, ma anche diversi mezzi aerei, due elicotteri e un Canadair che hanno compiuto numerosi passaggi di sgancio d’acqua.

Le fiamme si sono sviluppate in quota, sui boschi che sovrastano la zona tra Avigno e il Poggio, sul versante meridionale del massiccio del Campo dei Fiori. Secondo una stima del Comando Vigili del Fuoco, a metà pomeriggio, l’area interessata aveva una superficie tra i 2,5 e i 3 ettari. Nella serata l’incendio è stato spento, ma deve essere completata la bonifica dei focolai, per evitare che riprenda vigore.



L’allarme è stato dato alle 11 del mattino. Sul posto si sono recate rapidamente diverse squadre di terra dei vigili del fuoco, che hanno inviato un elicottero: il velivolo ha inizialmente effettuato un sorvolo per definire con precisione la posizione.

Il fronte del fuoco, nel cuore del bosco, si estendeva a un centinaio di metri da un sentiero e sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco (presenti con una decina di uomini), sia, progressivamente, anche i volontari della protezione civile della zona.

Vista la difficoltà di accesso all’area e l’estensione delle fiamme, il comando di Varese ha poi richiesto un intervento aereo per lanci d’acqua sulla zona: è stato contattato il Centro Operativo Antincendi Boschivo per la Lombardia di Curno, in provincia di Bergamo, per l’invio di elicotteri.

Attorno alle 12.30 sul posto è difatti arrivato un secondo elicottero della Regione, che ha caricato più volte acqua dal lago di Varese. Un aereo specializzato Canadair ha poi cominciato i lanci d’acqua a partire dalle 15, sempre caricando nelle acque del lago. Intorno alle 17 il grande lavoro congiunto di squadre di terra e squadre aeree ha consentito di rcircoscrivere al massimo l’area in fiamme.

Le operazioni di vigili del fuoco e mezzi antincendio sono state seguite da centinaia di persone a Varese, sulle sponde del lago e anche nei paesi del versante Sud del massiccio del Campo dei Fiori, da cui la colonna di fumo ha continuato a incombere per l’intera giornata.

Con il buio le squadre – sia vigili del fuoco che volontari – sono rientrate. Il grosso dell’incendio è stato domato, ma deve essere completata la bonifica, per evitare che focolai residui facciano riprendere l’incendio. Una operazione che però deve essere fatta nel bosco fitto e ripido e che quindi viene sospesa per la notte: l’intervento riprenderà all’alba.

SITUAZIONE METEO E PREVISIONI (Fonte: Centro Geofisico Prealpino)

Le piogge della notte tra sabato e domenica scorse sono state irrisorie (solo 2.4 mm a Varese) e il vento asciutto da Nord che ha soffiato a lungo domenica e lunedì ha contribuito ad asciugare ulteriormente il sottobosco, già coperto da mucchi di foglie secche.

Già da lunedì incendi hanno toccato l’alto Verbano, oggi il Campo dei Fiori. Purtroppo la situazione meteorologica non è destinata a cambiare per tutta la settimana con persistere del rischio di incendio boschivo.

Ancora niente piogge e forse ritorno del vento da Nord sabato con gran secco

(articolo aggiornato alle ore 17.15 di mercoledì 25 ottobre)