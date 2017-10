Fiamme in un fabbricato in disuso

Incendio in via Leonardo da Vinci

Ieri sera, martedì 24 ottobre alle ore 21.30 nel comune di Varese in via Leonardo da Vinci i vigili del fuoco di Varese sono stati chiamati ad intervenire per incendio fabbricato.

Galleria fotografica Incendio in via Leonardo da Vinci 3 di 3

Un edificio produttivo abbandonato è stato interessato da un incendio.

Le fiamme hanno distrutto diverso materiale accatastato all’interno.

Sul posto hanno operato nove vigili del fuoco con tre automezzi: un’autopompa, un autobotte e un’autoscala.

Gli operatori hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Sono al vaglio le cause dell’incendio.