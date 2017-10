Ancora fiamme nel bosco del Campo dei Fiori

AGGIORNAMENTI 01.00

Continua incessante il movimento di uomini e mezzi impegnati a domare il rogo alimentato dal vento. Non si può salire al Campo dei Fiori e sulla strada si segnalano tronchi incendiati che rendono difficoltoso il passaggio.

ore 00.30

La situazione continua a essere preoccupante. La mobilitazione di vigili del fuoco e protezione civile si va intensificando. Tre i punti più a rischio: la vetta del Campo dei Fiori dove le fiamme hanno lambito una proprietà, il monte Legnone sopra la Rasa e le pendici che sovrastano il comune di Luvinate. Qui si concentrano gli sforzi.

La strada è bloccata dal sacro Monte per salire alla cima del Campo dei Fiori.

ore 00.05

La strada per salire al sacro Monte è stata riaperta. Dal piazzale Pogliaghi la vista sul rogo che sovrasta la Rasa è impressionante. Il vento è ancora sostenuto

ore 23.35

La Polizia locale di Varese ha chiuso la strada verso il Campo dei Fiori. Lo sbarramento è alla Prima Cappella. Si parla di sgombero di alcuni residenti delle case in vetta. L’invito sembrerebbe rivolto a tutti gli abitanti a partire dalle cappelle.

A duecento metri dalle case è il rogo della Rasa che ha invaso il canalone dove corrono i tralicci dell’alta tensione. È a mezza altezza proprio sopra l’Olona. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e una squadra della protezione civile: con pale e soffioni dovranno ripulire il sottobosco per bloccare il propagarsi delle fiamme

ore 23.15

La situazione peggiora di minuto in minuto. Particolarmente preoccupante il fronte del fuoco in vetta al monte. Secondo voci da confermare è in corso di evacuazione la Pensione Irma.

Difficile anche alla Rasa dove le fiamme lambiscono il quartiere: il fronte sarebbe a duecento metri dalle abitazioni

ORE 22.30

Situazione problematica con diversi focolai che hanno ripreso vigore. Al quartier generale posto nel Comune di Luvinate si coordinano le squadre dei vigili del fuoco volontari e della protezione civile. Preoccupazione per la parte alta del paese ma anche per la vetta dove il fuoco sta divorando il bosco. Gli uomini sono impegnati a circoscrivere l’area dei diversi roghi e qualche abitazione è monitorata costantemente.

Il lavoro principale è la pulizia delle foglie per tagliare il fronte del fuoco. Il vento ha spinto le fiamme verso valle alzando il livello d’allerta.

Sul fronte Rasa dove sono impegnati dalle 19 i pompieri, le fiamme minacciano la zona del cimitero

GIORNATA

Ancora fumo, ancora fiamme sul monti del campo dei Fiori, che è tornato a bruciare dopo lo stop di un giorno dalla mattina di oggi, venerdì 27 ottobre.

Al lavoro i vigili del fuoco di Varese sul posto in forze. Al lavoro gli elicotteri della Regione che hanno lanciato acqua per l’intera giornata.

E sono decine i volontari dei gruppi antincendio della Comunità Montana (Aib) e del Parco Campo dei Fiori all’opera nei diversi punti in cui sono stati dislocati per le operazioni di spegnimento e per circoscrivere l’area interessata.

ALL’ALBA

Fin dalle prime ore della mattina , infatti, è stata segnalata da più parti la ripresa del fuoco più o meno nella zona dell’incendio di mercoledì, nei boschi tra la località Poggio e il Campo dei Fiori.

Testimoni hanno segnalato che alle 6 di mattina c’era già un grande odore di fumo in zona. In azione ci sono due elicotteri che pescano acqua dalla vasca di accumulo per rifornimento idrico fissata dal posto comando per il coordinamento delle operazioni a Casciago.

Non è disponibile il Canadair intervenuto nella giornata di mercoledì, poichè è stato dirottato in Piemonte, dove la situazione incendi è grave in quattro valli, con i fumi che arrivano fino a Torino.



Operano sotto il comando della Direzione e del Direttore operazione di Spegnimento del Parco unitamente al carabinieri forestali le squadre del Coordinamento AIB del Parco: Comune di Varese, COAV Comunità Montana Valli del Verbano e Valtinella.

I TRE FRONTI PRINCIPALI

Il punto esatto dove oggi, venerdì 27 ottobre, sono in atto gli interventi dei vigili del fuoco è nelle alture sopra al Poggio, località di Luvinate.

Si tratta di boschi che si trovano lungo il sentiero che va al Campo dei Fiori, circa 1.000 metri dopo il bivio che porta al Sacro Monte.

I vigili del fuoco e l’intero apparato di volontari e operatori alle prese con l’incendio stanno operando su tre piccoli fronti.

Attorno alle 16.30 è stata posizionata una seconda vasca di captazione acqua per gli elicotteri tra Casciago e Luvinate.

Verso le 17 il fronte dell’incendio sembra allargarsi. Fonti vicine alle amministrazioni del territorio fanno sapere che sono stati richiesti uomini e mezzi supplementari al Parco del Ticino: sono in arrivo tre squadre.

ATTENZIONE AL VENTO, SCATTA CODICE ARANCIO

Il vento in quota si è alzato dalle prime ore del pomeriggio e complica ulteriormente le operazioni di spegnimento.



Per questo motivo la Sala Operativa della Protezione Civile ha fatto scattare l’allerta Arancio su una scala colore che va dal verde al rosso, proprio per via della previsione di vento in arrivo.

In conseguenza del protrarsi di condizioni meteo stabili con assenza di precipitazioni significative e aumento della ventilazione anche a

carattere di foehn, degli incendi verificatesi e ancora in atto sulla zona omogenea F4 (è la sigla con cui vengino identificate le Prealpi varesine ndr), si raccomanda di attivare adeguate azioni di sorveglianza e pattugliamento del territorio che dovranno riguardare prevalentemente i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e i Comuni colpiti dagli incendi recenti. I codici ARANCIONE sono da considerarsi validi per i prossimi giorni fino a emissione di documento di REVOCA.

METEO

Nella giornata odierna, venerdì 27/10, si osserva il transito di un fronte freddo da nord con rinforzo dei venti settentrionali dalla tarda

mattinata su fascia alpina e prealpina, in estensione alla pianura nel pomeriggio. La ventilazione più sostenuta è prevista per il primo

pomeriggio di oggi 27/10 e coinvolgerà tutti i rilievi e le valli, mentre in pianura si concentrerà soprattutto sulla zona occidentale (F13);

dalla serata rapida attenuazione ovunque. Da segnalare i bassi tassi di umidità (venti secchi) con episodi locali di foehn sulle zone

occidentali della regione. Si segnalano pertanto condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi sui settori di

nord-ovest.

SITUAZIONE DELLA NOTTE

La situazione sui fronti d’incendio sono sempre critici : senza luce gli elicotteri hanno sospeso i lanci d’acqua, ma sul posto operano a oltranza le squadre di protezione civile.

Sono circa una ventina i vigili del fuoco arrivati da tutta la provincia per circoscrivere il rogo che ora si è spostato verso Est. Sul posto ci sono anche una trentina di volontari che stanno lavorando per contenere le fiamme.

In zona Luvinate la situazione è sembrata migliorare attorno alle 19 con il passare delle ore le fiamme hanno ripreso vigore minacciando la parte alta del paese.

Un nuovo focolaio si è acceso sempre nel tardo pomeriggio alla Rasa in località le Sorgenti. Le squadre dei vigili del fuoco si sono spostate sul Monte Legnone dove il rogo ha preso vigore.

I volontari, circa una trentina, coordinati dal DOS (Direttore operazione spegnimento) stanno monitorando i focolai ancora accesi lungo le pendici del monte del Campo dei Fiori. Le fiamme si vedono da tutta la provincia. Il rogo sta bruciando anche la vegetazione verso la cima del monte.

Si invitano i residenti a segnalare criticità al numero 112. Alla centrale operativa di Varese sono arrivati in supporto anche i volontari della caserma di Laveno.

Incendi si segnalano anche in altre parti della provincia: alle 17:30 una richiesta per incendio bosco nel comune di Tradate (Va) in via S. Anna, sul posto é intervenuto il personale del distaccamento di Saronno che ha spento il rogo.

Alle 18:00 si è registrata una ripresa del l’incendio di Maccagno con Pino e Veddasca, località Pino sulla sponda del lago Maggiore. Il personale dei vigili del fuoco ha effettuato un sopralluogo, sul posto stanno operando i volontari A.I.B.

SEMBRAVA TUTTO FINITO

Sembrava siglata la parola fine, per il grande incendio che si è sviluppato mercoledì 25 ottobre, attorno alle 11 del mattino impegnando elicotteri antincendio e un Canadair.

Per tutta la giornata di ieri sono stati fatti sopralluoghi nelle diverse aree colpite dall’incendio per completare le operazioni di bonifica: sul posto i Vigili del fuoco e le squadre di Protezione Civile intercomunale di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate, con il supporto dei volontari della Protezione Civile Intercomunale e ai volontari COAV Valli Del Verbano.