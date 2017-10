Finanziate 80 bande in tutta la Regione

Foto varie

“Regione Lombardia ha voluto mettere a disposizione un contributo economico ad hoc per le bande musicali, realtà straordinarie delle nostre comunità, un simbolo delle tradizioni dei territori lombardi”.

Così l’assessore alle Culture, Identita’ e Autonomie di Regione Lombardia, Cristina Cappellini, commenta i contributi assegnati, tramite l’Avviso Unico 2017, ai complessi bandistici che, con oltre 100.000 euro, ha permesso di finanziare 80 bande per l’acquisto di strumenti musicali e altre dotazioni, facendo fronte cosi’ a piccole e grandi necessita’.

BANDE SONO PRESIDI SOCIALI OLTRE CHE CULTURALI – “Abbiamo voluto accogliere – ha spiegato l’assessore – una richiesta che in questi anni ci e’ pervenuta da diversi territori, durante i nostri innumerevoli appuntamenti, andando cosi’ incontro alle esigenze dei tanti complessi bandistici che sono risorse importantissime, non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale, soprattutto per il grande lavoro che svolgono per le nuove generazioni”.

PROGETTI DAI DIVERSI TERRITORI LOMBARDI – “Un altro dato importante – ha detto ancora l’assessore – riguarda la distribuzione delle risorse regionali. Praticamente siamo riusciti a finanziare richieste provenienti da tutti i territori lombardi”.

“Ennesima dimostrazione – ha concluso l’assessore Cappellini – dell’attenzione che abbiamo verso i territori e le comunità in cui si articola la nostra vastissima Regione, dalle grandi città ai piccoli comuni”.