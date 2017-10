Fine settimana col sole

Le immagini di una mattinata di sole nel cuore verde di Varese

Il tempo nel fine settimana sarà bello e il forte vento che sta interessando tutto il varesotto nella giornata di oggi, venerdì 6 ottobre, dovrebbe diminuire.

Secondo il Centro Geofisico Prealpino, sabato ben soleggiato, cessazione del vento di primo mattino. Più freddo all’alba, ma ancora mite in giornata. Velature di nubi alte a sera. Domenica 8 ottobre il tempo prosegue soleggiato, con alcuni passaggi di nubi medio alte, più estesi lungo le Alpi e la fascia pedemontana. Ventilato da Nord su Alpi e Prealpi. Sulle Alpi zero termico in rialzo a 2800m.