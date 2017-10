Firme per salvare la RSA. La mobilitazione prosegue

I luoghi che abbiamo visitato nella tappa di Agra del 141Tour, nella mattinata del 18 agosto 2015

Una giornata di porte aperte per raccogliere firme contro la sua chiusura. È stata una domenica di mobilitazione per operatori e parenti della casa Albertini Vanda destinata alla chiusura se non interverrà qualche novità dell’ultima ora.

Dopo le visite di alcuni esponenti politici, in difesa della RSA è anche l’associazione Articolo Tre di Varese che, tramite la presidente Emanuela Romeo, fa sapere: «Il nostro impegno a fianco degli operatori e degli ospiti della Rsa Albertini Vanda di Agra resta fermo e determinato finché la situazione non avrà una positiva risoluzione che possa davvero consentire la prosecuzione dell’attività della struttura con conseguente mantenimento di posti di lavoro e il fatto di non dover trasferire, traumatizzandoli, gli anziani ospiti.

La nostra presenza ieri nel corso dell’open day del ricovero è stata utile per fornire un supporto attivo ed a porci come facilitatori di dialogo con le istituzioni locali e regionali: noi restiamo in campo al loro fianco, siamo con voi.

Un pensiero di ringraziamento alle numerose persone che anche ieri recandosi a firmare la petizione hanno dimostrato attenzione ed interesse al tema così come all‘impegno instancabile del direttore Fausto Turci che sta gestendo in modo encomiabile una situazione ostica sia per gli ospiti che per gli operatori che formano un’unica grande famiglia.

E’ tuttora possibile sottoscrivere la petizione on line che abbiamo aperto su change.org rivolta all’assessore al Welfare di Regione Lombardia affinché, prenda a cuore la situazione e favorisca una soluzione positiva per tutti gli attori interessati.»