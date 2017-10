Frana di Somma, 840 mila euro ai proprietari della villa

somma lombardo casa frana crollo ticino porto torre (inserita in galleria)

840 mila euro di risarcimento. A tanto ammonta la cifra destinata alla famiglia Rovelli proprietaria della villa costruita sulla collina sopra il fiume Ticino e crollata a causa dell’erosione del terreno.

Galleria fotografica La casa di Somma Lombardo sta crollando 4 di 9

Una vicenda che molti ricorderanno perché la casa lentamente, in circa due mesi, si sbriciolò fino a franare in fondo alla valle, con tutto quello che c’era dentro.

Il 23 giugno 2012 ci fu anche chi riuscì a riprendere il cedimento in diretta: immagini impressionanti che vi riproponiamo nel video qui allegato.

Il tribunale civile ha condannato Amsc e il Comune di Somma Lombardo a pagare 840 mila euro che comprendono anche i danni morali patiti dalla famiglia Rovelli.

Il 70 per cento della cifra dovrà essere versato dalla società municipalizzata che aveva in gestione il depuratore, mentre il Comune di Somma proprietario delle fognature realizzate in quella zona, che di fatto provocarono l’erosione del terreno su cui era stata realizzata la villa, dovrà versare il 30 per cento. Amsc dovrà quindi pagare alla famiglia circa 600 mila euro.

Anche questo aspetto della lunga vicenda dovrebbe quindi considerarsi concluso. Il processo penale si era invece chiuso un anno fa con una sentenza clamorosa: il giudice accolse in pieno la linea delle difese che sostenevano l’inammissibilità del reato di disastro colposo per tutti gli indagati senza distinzione.

TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA