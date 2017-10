Frena il Bosto, la Casmo agguanta il primo posto

Casmo 2017/2018

Turno infrasettimanale di campionato per la Terza Categoria, che tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre ha giocato l’ultima di andata, anticipandola di qualche mese.

La Casmo, vincendo nell’anticipo 8-0 sul campo del Mascia, ha raggiunto in testa alla classifica a quota 13 il Bosto, che ha pareggiato 1-1 in casa della Sommese; leoni ora terzi a due punti dalla vetta in compagnia del Coarezza, che ha regolato 4-1 il Don Bosco. Un punto indietro nella graduatoria c’è la Pro Cittiglio, che ha superato 7-1 l’Aurora Premaggio, e l’Olona, vittoriosa 2-1 a Travedona Monate contro il Fulcro.

Cade in casa il Varano, messo ko di misura dal Rancio, 1-0 il finale per i valcuviani. Stesso risultato per l’Eagles Caronno, che supera la Casport. Pioggia di reti ad Angera, con l’Angerese che batte 5-2 il Cuvio, e nel 4-3 che premia la France Sport contro la Jeraghese.