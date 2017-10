Frontale in autostrada, la polizia svizzera cerca testimoni

La polizia cantonale svizzera cerca testimoni di un incidente che è avvenuto giovedì 26 ottobre verso le 19.30 all’altezza di Grancia.

In autostrada, sulla carreggiata sud-nord, all’altezza di Grancia è avvenuto un grave incidente. Una vettura si è immessa in contromano a Lugano sud dirigendosi verso Melide. All’altezza dell’abitato di Grancia, il conducente dell’auto in contromano ha causato un incidente frontale, causando il ferimento grave dei due conducenti.

La Polizia cantonale ricerca quindi i testimoni che in quel momento si trovano a circolare nella zona dello scontro. Chiunque avesse assistito alla collisione o avesse informazioni inerenti l’incidente è pregato di telefonare alla Centrale operativa della Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.