Frontale tra due auto, 5 persone ferite

Brutto incidente in zona Valganna sulla statale 233, per fortuna senza feriti gravi. Intorno alle 13 due auto si sono scontrate frontalmente. Sono rimaste ferite diverse persone e sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco di Varese e i soccorsi del 118. Cinque e persone che hanno riportato contusioni ed amatomi, due ragazzi e tre adulti. Per fortuna nessuno di loro ha riportato ferite gravi. Tre di loro sono comunque stati portati all’ospedale di Circolo di Varese. La situazione ha provocato lunghe code per la chiusura del tratto stradale, per permettere l’intervento dei soccorsi.