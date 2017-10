Fugge dai carabinieri, inseguimento nelle vie di Cardano

Notte un po’ agitata nella cittadina di Cardano al Campo, per un inseguimento che ha impegnato i carabinieri sulle tracce di un’auto che non si era fermata all’alt.

È successo intorno alle 2.30 della notte tra domenica e lunedì. I militari del Radiomobile hanno intercettato l’auto che procedeva in modo sospetto e hanno segnalato al conducente di fermarsi.

L’uomo alla guida non si è fermato e ha invece tentato di fuggire dai carabinieri, nelle strade della zona residenziale di Cuoricino, vicino al confine con Gallarate. Alla fine è stato raggiunto e si è scoperto che non stava cercando di nascondere altro che le proprie condizioni alla guida: è risultato infatti positivo all’alcol test. L’uomo, cittadino marocchino, è stato poi denunciato per guida in ebbrezza alcolica, ma i carabinieri hanno ipotizzato anche la resistenza a pubblico ufficiale, per il prolungarsi della fuga alla guida dell’auto.

Non pochi i residenti di Cuoricino che si sono accorti dell’inseguimento in corso nel cuore della notte.

Solo settimana scorsa la zona residenziale tra Cuoricino e Ronchi era stata turbata da un tentativo di furto a cui un agente libero dal servizio si era opposto sparando anche, nel cuore della notte, tre colpi contro l’auto di una banda di ladri in fuga.