Furgone contro il negozio, rubati i telefonini

Spaccata in pieno centro, nella notte a Tradate, proprio di fronte al Municipio, in Corso Bernacchi, vicino a Piazza Mazzini. Intorno all’1.30 si è udito un gran boato: alcuni malviventi avrebbero scagliato un furgoncino contro la saracinesca, sfondano anche la vetrina ed entrando nel negozio di riparazione per telefoni cellulari. (foto di Vedette Tradate)

Il tutto sarebbe durato pochi minuti e i malviventi sono fuggiti subito col bottino. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della Tenenza di Tradate che hanno avviato subito avviato le indagini. Non si conosce ancora l’entità economica del bottino. Ingenti i danni per il negozio che aveva aperto da poche settimane.