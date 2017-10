Furlan: “Ora serve il lavoro 4.0″

Foto varie

«Dopo l’industria 4.0 serve il lavoro 4.0». A parlare è la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, intervenuta al consiglio generale della Cisl dei Laghi all’Ata Hotel di Varese, dove ad attenderla c’erano oltre 300 sindacalisti. «Siamo qui anche per discutere del def ed entrare nel merito di questa partita- ha continuato Furlan -presentando la nostra piattaforma previdenziale».

I dati diffusi in mattinata dall’Istat fanno ben sperare: il tasso di disoccupazione è sceso all’11,2% ad agosto 2017, in calo di 0,2 punti percentuali da luglio e di 0,4 punti da agosto 2016. Migliora anche la disoccupazione giovanile. «L’occupazione va sostenuta – ha concluso la segretaria nazionale della Cisl – soprattutto in questa fase di ripresa con azioni forti. Non vanno dimenticati poi i rinnovi contrattuali, a partire dal pubblico impiego che è in attesa da 9 anni».