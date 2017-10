GaEle incontra la Città di Luino nella sua Biblioteca

Foto varie

GaEle, la piccola casa editrice in Valcuvia nata dalla passione per i libri, l’Editoria, gli incontri, giunge alla Biblioteca Villa Hussy di Luino portando in esposizione tutte le sue edizioni, anche quelle più recenti.

Per questa occasione, è stata data alle stampe l’edizione “Sulla Wisla” con poesia di Fabio Scotto e un’opera di Pierantonio Tanzola.

Fabio Scotto è poeta, traduttore, critico e saggista, docente di letteratura francese all’Università degli Studi di Bergamo. Autore di nove raccolte di versi – l’ultima delle quali è In amore (Passigli, 2016) -, tradotti in una

quindicina di lingue, di saggi sulla letteratura francese fra Settecento e XXI secolo, ha tradotto, tra gli altri, Hugo, Vigny, Villiers de l’Isle-Adam, Apollinaire, Noel e Bonnefoy. Pierantonio Tanzola è pittore, fotografo, filmaker. Vive e lavora a Padova. Espone le sue opere nelle più prestigiose gallerie italiane ed estere. Collabora con alcune riviste letterarie tra le quali Panta (Bompiani), Nuovi Argomenti (Mondadori). Con lo scrittore Marco Mancassola pubblica il libro Il ventisettesimo anno (Minimumfax

2005) dove vengono inserite le sue fotografie ad accompagnare i racconti. Collabora con la casa editrice Allemandi.

Presenta la serata la poetessa Adriana Gloria Marigo nella cornice dei piccoli libri d’arte, giunti alla 62° edizione.

Il finissage della mostra-evento sarà con i poeti Adriana de Carvalho Masi, Dino Azzalin, Daniela Beolchi, Katia Catalano, Adriana Gloria Marigo, Gaetano Blaiotta, M.Elena Danelli, che ricorderanno con letture Vittorio Sereni.

Il tutto si chiuderà con un gesto celebrativo e simbolico presso il grande e maestoso albero di canfora presente nel giardino della Biblioteca, dove saranno attaccate ai rami le poesie pubblicate da GaEle e che verranno distribuite a tutti i presenti. Questo per ispirarsi al proverbio africano “Ciò che cresce lentamente mette radici profonde”.