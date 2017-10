Galimberti: “Diatribe interne all’Anpi, pensiamo alle celebrazioni”

Il sindaco manterrà le deleghe alla Sicurezza, Legalità, Efficienza e i Servizi Amministrativi e Istituzionali e terrà temporaneamente anche le deleghe allo Sviluppo delle attività produttive e innovazione

Il commento del sindaco di Varese, Davide Galimberti, in merito alla nota dell’Anpi sull’Ottobre di sangue varesino:

«Per me quello che conta sono i valori della resistenza e della libertà. In questi valori ho sempre creduto e sempre svolgerò il mio incarico pubblico avendo ben presente questi principi. Non potevo permettere che le celebrazioni solenni dell’Ottobre di Sangue fossero compromesse dalle diatribe interne di Anpi.

Invito tutti coloro che credono in questi valori a partecipare alle iniziative. Auspico infine, per il bene dell’associazione ed i suoi meritori scopi, che le incomprensioni tra gli associati si risolvano presto nell’interesse dei valori a cui si ispira Anpi e della memoria di coloro che hanno perso la vita per questi valori».