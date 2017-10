Galleria Vittorio Emanuele, all’asta i locali in piazza Duomo 21

Inaugurata la galleria di Milano restaurata da Gasparoli di Gallarate

Continua il percorso di valorizzazione dei locali della Galleria Vittorio Emanuele II. La Giunta ha infatti approvato le linee di indirizzo di una gara pubblica per la concessione di un altro negozio del ‘Salotto’ di Milano. Si tratta di due vetrine in piazza Duomo 21, attualmente in uso ad una gioielleria, il cui contratto d’affitto scade il 17 gennaio 2017.

Il nuovo canone annuo di affitto del negozio, attualmente fermo a 190.164,96 euro, è stato rivisto secondo le ultime stime dell’Agenzia delle Entrate riferite a negozi commerciali in Galleria e la base d’asta della gara sarà di 231.968,00 euro l’anno (1.760,00 euro a mq).

Come stabilito dalla recente giurisprudenza e dal parere dell’ANAC, la gara pubblica non prevede il diritto di rinnovo da parte del concessionario in scadenza.

L’aggiudicazione del negozio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la presentazione di una proposta economica e una tecnica, in cui verrà descritto il tipo di attività che si intende svolgere. L’intenzione dell’Amministrazione è far sì che il negozio proponga un’attività altamente qualificata con una vetrina dell’eccellenza italiana. Saranno infatti idonee a partecipare al futuro bando le attività di vendita di gioielli, di prodotti di alta moda a firma italiana, oggetti di arredo e design, opere d’arte e prodotti enogastronomici di alta gamma senza la possibilità della somministrazione.