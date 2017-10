Galliate Lombardo, un paese da paura

Galliate Lombardo si trasforma in un “paese da paura”. La Protezione Civile di Galliate, in collaborazione con la nuova Pro Loco, organizza martedì 31 ottobre una grande festa di Halloween per tutta la famiglia.

Alle 20.30 apre il “percorso della paura” in via Ferrari con ingresso dal Comune di Galliate. Alle 21 festa in piazza con dolcetto o scherzetto, castagne, vin brulè e …pozioni magiche.

Molte le comparse coinvolte che animeranno la prima grande festa di Halloween organizzata in paese.