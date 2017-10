Gavino Sanna e le sue caricature in mostra al Camponovo

gavino sanna

E’ aperta fino al 26 novembre la “Mostra di caricature” di Gavino Sanna. In mostra alcune caricature del pubblicitario di fama mondiale, in un allestimento nella bella Location del Camponovo (Via dell’Assunzione, 17).

Gavino Sanna, pubblicitario di fama mondiale, autore delle campagne della Barilla, della Coca-Cola, di Giovanni Rana per citarne alcune, in questa occasione presenta alcuni dei sui disegni, quasi tutti in bianco e nero.

La sua carriera che ha preso il via a Porto Torres e che lo ha visto arrivare a New York, rivoluzionando il modo di fare pubblicità è costellata da innumerevoli premi e riconoscimenti a livello mondiale: 7 Clio d’oro ( l’oscar mondiale della pubblicità), 7 leoni al festival internazionale di Cannes e l’unico Telegatto assegnato ad un creativo italiano e centinaia di altri premi.