Germani – Openjobmetis in diretta da Montichiari

Openjobmetis Varese - Red October Cantù 95-64

Seconda “Monday Night” consecutiva per la Openjobmetis Varese che, a sette giorni dal trionfo nel derby con Cantù, sfida in trasferta la Germani Brescia imbattuta dopo tre turni di campionato.

Il match si gioca dalle 20,45 sul parquet del PalaGeorge di Montichiari con squadre annunciate al completo. VareseNews racconterà in diretta la partita, azione dopo azione, attraverso un liveblog già avviato dal fine settimana al quale i lettori possono partecipare, o scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn e #bresciavarese su Twitter e Instagram.

Per accedere rapidamente al live e visualizzarlo al meglio CLICCATE QUI.