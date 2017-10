Gestisce un deposito di valori, arrestato per furto

Chiasso (Co)

La Polizia cantonale e le Guardie di confine hanno arrestato a Chiasso un 48enne cittadino svizzero residente in provincia di Milano.

L’uomo, su cui pendeva un mandato di arresto della Magistratura ticinese, è stato fermato in uscita dalla Svizzera dalle Guardie di confine.

Sono in corso accertamenti d’inchiesta per verificare se il 48enne, in qualità di gestore di un deposito per valori ubicato in Ticino, si sia impossessato di una importante somma di denaro a danno di un cliente.

L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di furto. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli.